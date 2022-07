Calciomercato Milan – Si raffredda la pista Bakayoko-Valencia

Il Milan deve fare i conti con lo smaltimento dei giocatori in esubero, tra cui figura sicuramente il nome di Tiemouè Bakayoko . Al momento, diversi calciatori hanno già lasciato Milano; tra gli ultimi ricordiamo, ad esempio, Mattia Caldara e Samu Castillejo , ma questo non è ancora stato il caso dell'ex Monaco .

Lo spagnolo è partito direzione Valencia , dove ritrova l'ex tecnico e leggenda rossonera Gennaro Gattuso. Contestualmente al trasferimento dell'ala malagueña, alcune voci volevano anche Bakayoko alla corte di Gattuso, in quanto il francese è stato per diverso tempo un uomo di fiducia dell'ex centrocampista.

Ma secondo quanto riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il Valencia attualmente non ha alcun interesse nel portare Bakayoko in terra iberica. Dopo la deludentissima stagione 21/22, in accordo con Maldini e Massara, l'entourage del giocatore di proprietà del Chelsea lavora per trovargli una nuova sistemazione. Prima che essa si concretizzi, c'è però necessità che il Milan termini l'accordo maturato la scorsa estate con i londinesi per il prestito biennale del giocatore.