Calciomercato Milan – Quanto può fruttare la cessione di Bakayoko?

Uno dei giocatori in uscita in casa Milan è Tiemoué Bakayoko. Il francese non ha ancora visto il campo in partite ufficiali, racimolando qualche minuto nelle amichevoli estive e invernali e potrebbe presto lasciare la compagnia. Su di lui sembra forte il pressing dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, ma non è escluso anche un suo ritorno al Chelsea.