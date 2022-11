Calciomercato Milan – Bakayoko fuori dalla squadra: via a gennaio

Il Milan è riuscito a strappare i tre punti contro la Fiorentina. La vittoria di San Siro conta moltissimo: i rossoneri mantengono il secondo posto e non fanno scappare ulteriormente il Napoli. Ora per Paolo Maldini e Frederic Massara è tempo di calciomercato. Molti potrebbero essere i profili presi in considerazione, ma non si penserà solamente agli acquisiti.