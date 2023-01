Calciomercato Milan – Bakayoko in partenza: c’è una novità su di lui

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto di calciomercato su Tiémoué Bakayoko , centrocampista francese che il Milan , ormai 18 mesi fa , aveva preso in prestito biennale dal Chelsea con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Un obbligo che sarebbe scattato se, al termine della stagione 2022-2023 , avesse totalizzato almeno 15 presenze totali da almeno 45' di gioco l'una .

Calciomercato Milan: Bakayoko sempre in partenza

Bakayoko, però, già da inizio stagione è, di fatto, un esubero. È fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Prova ne è che ha giocato soltanto le amichevoli estive ma non ha messo piede in alcuna gara ufficiale. Il club rossonero gli ha più volte comunicato di trovarsi un'altra sistemazione, non contando su di lui. Bakayoko, finora, ha rifiutato però sempre tutto ed è rimasto in rossonero.