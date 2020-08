Calciomercato Milan – Bakayoko, trattativa in dirittura d’arrivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è al lavoro per costruire un centrocampo di qualità. Oltre alla trattativa con il Brescia per Sandro Tonali, i rossoneri non mollano Tiemoué Bakayoko. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa tra i rossoneri e il Chelsea per il ritorno del francese sarebbe in dirittura d’arrivo. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

