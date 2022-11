Calciomercato Milan – Bakayoko ai saluti, sarà addio a gennaio

La quindicesima giornata di Serie A è appena terminata, con il Mondiale di Qatar 2022 alle porte, e riprenderà soltanto nel mese di gennaio; molti club stanno già lavorando in anticipo per non farsi trovare impreparati nella sessione invernale di trattative e il Diavolo non vuole essere da meno. Tra gli esuberi pronti a salutare il Milan nella prossima finestra di calciomercato ci sarebbe anche il centrocampista francese Tiemouè Bakayoko .

Calciomercato Milan, Bakayoko in partenza

Secondo quanto riferito da sportmediaset.it, infatti, sembrerebbe che gli agenti di Bakayoko siano al lavoro per trovare una destinazione al loro assistito, anche se ad oggi non risultano esserci squadre interessate al giocatore; il classe 1994, fortemente voluto dalla dirigenza rossonera nell'estate del 2021, non ha mai trovato spazio in questo avvio di campionato. La forte concorrenza nella mediana del Milan ha di fatto penalizzato il francese, che è finito fuori dal progetto tecnico dell'allenatore Stefano Pioli; tra panchine e mancate convocazioni sembra destinato ad un addio sempre più imminente a gennaio. Mercato Milan, bruciata la Juve per un top player in attacco >>>