Calciomercato Milan – Ecco l’offerta dell’Adana Demirspor per Bakayoko

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan per approdare all'Adana Demispor in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha confermato anche 'Sky Sport'. Bakayoko, classe 1994, è in prestito al Milan fino al prossimo 30 giugno dal Chelsea, che detiene il contratto del centrocampista ex Monaco e Napoli fino al 30 giugno 2024.