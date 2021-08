Calciomercato Milan – Bakayoko, si inserisce il Lione: le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Lione è interessato a Bakayoko. Il centrocampista potrebbe così tornare in Francia

Novità importante sul fronte Tiémoué Bakayoko. Il Milan ha manifestato interesse per il ritorno del giocatore in rossonero, tuttavia ci sono altre squadre interessate. Il centrocampista francese del Chelsea, classe 1994, non rientra nei piani del tecnico Thomas Tuchel e dunque dovrebbe essere ceduto negli ultimi giorni di mercato. Maldini e Massara sono alla finestra in attesa di sviluppi.