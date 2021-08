Calciomercato Milan – Bakayoko, si chiuderà entro la metà della settimana

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il ritorno al Milan di Bakayoko è sempre più vicino: il suo arrivo è previsto in settimana

In attesa delle visite mediche e della conseguente ufficialità di Pietro Pellegri, il Milan ha in pugno anche un altro calciatore. Si tratta di Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea ad un passo dal ritorno in quel di Milanello. Il francese, infatti, ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019 e il calciatore, finalmente, potrà essere felice di tornare nel club di via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano sportivo 'Corriere dello Sport', la trattativa potrebbe andare in porto entro la metà della settimana che sta per iniziare. Dopo aver rinnovato il suo contratto con i 'blues' fino al 2023, Bakayoko andrà al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.