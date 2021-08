Calciomercato Milan – Bakayoko, sensazioni positive: le ultime | PM News

Il Milan è molto vicino a Bakayoko in questo calciomercato. Ecco le ultime su di lui, raccolte dalla redazione di PianetaMilan.

Il calciomercato del Milan non è ancora finito e Tiemoué Bakayoko potrebbe essere il prossimo rinforzo a centrocampo. Il francese, classe 1994, è in uscita dal Chelsea e vuole fortemente tornare rossonero, come noto. Il suo contratto era in scadenza il prossimo giugno, ma il club londinese ha esercitato una clausola per prolungare il contratto fino al 2023. Secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it e in particolare dal nostro Daniele Triolo, ora Milan e Chelsea trattano sulla base di un prestito con diritto di riscatto.