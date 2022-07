Calciomercato Milan – Tiémoué Bakayoko offerto alla Roma | News

Tiemoue Bakayoko è sicuramente uno dei calciatori che più ha deluso nella passata stagione. Nonostante si sia cucito sul petto il tricolore insieme al resto della squadra, il francese è apparso un lontano parente di quello visto nel 2019 sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso . Proprio per questo motivo si è parlato (e si continua a parlare) tanto della possibilità di interrompere il prestito biennale in corso. Bakayoko , infatti, è arrivato un anno fa dal Chelsea con questa formula.

Secondo quanto riferisce 'Il Tempo', il centrocampista ex Napoli sarebbe stato offerto alla Roma. I rossoneri, riporta il quotidiano, vorrebbero interrompere l'accordo in corso con i 'blues' per alleggerire il monte ingaggi. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.