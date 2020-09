Calciomercato Milan – Bakayoko resta in pole position

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Stando a quanto scritto dai colleghi di calciomercato.com, Tiémoué Bakayoko resta la prima scelta del Milan per rinforzare ulteriormente il centrocampo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando intensamente per cercare di abbassare le pretese del Chelsea. Il club inglese infatti, continua a chiedere per il riscatto, 30 milioni di euro.

Cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza rossonera, che punta ad uno sconto di circa 10 milioni. Per l’affondo decisivo a Bakayoko, il Milan sta aspettando di vedere come si concluderà l’affare con il Lione che vede coinvolto Lucas Paquetà.

Nel frattempo lo stesso centrocampista francese classe 1994 spinge il tutte le maniere possibili per tornare al Milan. In quest’ottica, la proposta che il Crystal Palace gli ha fatto, è stata messa in stand-by.

Sempre per quel che riguarda il calciomercato del Milan, ecco come stanno le cose per Nikola Milenkovic. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>