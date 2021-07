Calciomercato Milan – Bakayoko può tornare: i dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, in rossonero già nel 2018-2019, può far ritorno a Milano. Sta spingendo molto

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko vuole tornare al Milan in questa sessione di calciomercato e nei giorni scorsi ha ribadito al club rossonero la sua intenzione di indossare di nuovo la maglia del Diavolo. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, secondo cui il centrocampista francese, classe 1994, sarebbe anche disposto ad aspettare fino all'ultimo giorno di trattative per realizzare il suo desiderio.

Se questa operazione di calciomercato, Bakayoko-Milan, si farà, ha aggiunto il quotidiano romano, se ne riparlerà nella seconda metà del mese di agosto. Il Milan, infatti, è al momento è in 'pausa di riflessione' sull'idea di aggiungere un altro centrocampista al suo organico. L'esigenza c'è, questo è fuori discussione.

Non va dimenticato, infatti, come Franck Kessié ed Ismaël Bennacer, tra gennaio e febbraio del prossimo anno, andranno a giocare in Coppa d'Africa. Pertanto, al fianco di Sandro Tonali, un elemento con le caratteristiche di Bakayoko risulterebbe perfetto per le necessità del Milan.

Collegate, però, alla questione Bakayoko, ci sono le situazioni di Tommaso Pobega e Rade Krunic da sistemare. Il primo, classe 1999, cresciuto nel vivaio rossonero, sarebbe dovuto partire a titolo definitivo (l'Atalanta aveva offerto 12 milioni di euro), ma la trattativa non è decollata. Soprattutto perché, negli allenamenti a Milanello, Pobega sta dimostrando di essere cresciuto e di poter fare anche il mediano, non soltanto la mezzala.

Krunic, solitamente, viene impiegato più sulla linea della trequarti dal tecnico Stefano Pioli, tanto a sinistra quanto da trequartista. E la sua adattabilità a vice di Kessié è tutta da verificare. Il Milan ha tempo per definire un eventuale assalto a Bakayoko. L'ipotesi prestito non sembra percorribile. Il contratto del francese scadrà il 30 giugno 2022 ed il giocatore ha rifiutato l'idea del prolungamento per un'ulteriore stagione.

Ma quanto potrebbe costare Bakayoko al Milan in questo calciomercato? I 'Blues' lo pagarono 40 milioni di euro nel 2017 e, dopo tre prestiti di fila, a Milan, Monaco e Napoli, oggi potrebbero chiedere 10-12 milioni di euro per la cessione del suo cartellino a titolo definitivo. Paolo Maldini e Frederic Massara potranno accettare queste condizioni? Milan, novità importanti sul rinnovo di Kessié: le ultime >>>