Calciomercato Milan – Bakayoko può arrivare solo in prestito | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Bakayoko potrebbe tornare nuovamente a vestire la maglia rossonera. Si punta al prestito del francese

Secondo Tuttosport il Milan continua a pensare al ritorno di Bakayoko. Negli ultimi tre anni il centrocampista ha giocato sempre in prestito, accasandosi prima al Milan, poi al Monaco e infine al Napoli. Il centrocampista non rientra nei piani di Tuchel e ha un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2022, tuttavia i londinesi non mollano la presa. Il Milan valuta questa possibilità, ma Bakayoko potrebbe arrivare solo in prestito. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà un affondo. Intanto è vicina la permanenza di Tonali. Le ultime.