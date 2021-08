Calciomercato Milan – Bakayoko proposto al Rennes: il punto

Tiémoué Bakayoko, centrocampista in forza al Chelsea, è stato proposto dai Blues al Rennes. Interessa anche al Milan in questo calciomercato

Tiémoué Bakayoko, centrocampista in forza al Chelsea, è stato proposto dai Blues al Rennes. A riportarlo è Santo Aouna, giornalista di 'Footmercato.net'. Interessa anche al Milan in questa sessione di calciomercato. Bakayoko era stato accostato anche al Lione. Il Chelsea difficilmente tratterrà in rosa il centrocampista. I rossoneri, però, non intendono partecipare ad aste, tant'è vero che la pista Bakayoko si è raffreddata nelle ultime ore. Il Milan sta lavorando su altri nomi per rinforzare la mediana di Pioli. Il primo è quello di Yacine Adli del Bordeaux, per il quale la chiusura della trattativa appare sempre più vicina. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Ziyech a Vlasic.