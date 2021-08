Calciomercato Milan – Bakayoko, previsti nuovi contatti con il Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko, ex rossonero, vorrebbe tornare a Milano. Il Diavolo ci sta facendo un pensierino

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione estiva di calciomercato cerca un centrocampista, vuole riprendere Tiémoué Bakayoko. Secondo quanto riferito, infatti, dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, nella settimana che inizierà domani il Milan avrà nuovi contatti con il Chelsea per parlare del possibile ritorno del centrocampista francese in rossonero.

Bakayoko, classe 1994, ha già indossato la maglia del Milan nella stagione 2018-2019, quando arrivò in prestito dai 'Blues' totalizzando 42 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Al suo attivo, in quell'annata, un gol nel derby di ritorno in campionato contro l'Inter. Si è trovato bene in rossonero e vorrebbe tornare. Andrà, però, trovata una quadratura con il Chelsea.

In primis, sulla formula dell'eventuale trasferimento di Bakayoko dal Chelsea al Milan in questo calciomercato estivo. Il contratto del giocatore, infatti, scadrà il 30 giugno 2022. A queste condizioni, potrebbe muoversi soltanto a titolo definitivo. Qualora, invece, i 'Blues' esercitassero l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, portando dunque la scadenza di tale accordo al 2023, Bakayoko potrebbe arrivare al Milan anche in prestito. Con diritto oppure obbligo di riscatto.

Fino ad oggi, va ricordato, il club presieduto da Roman Abrahimovic, che aveva acquistato Bakayoko dal Monaco per 40 milioni di euro, ha visto naufragare tutti i possibili riscatti concessi nel tempo a Milan, allo stesso Monaco e, per ultimo, al Napoli nelle ultime tre stagioni nelle quali ha prestato il mediano parigino. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>