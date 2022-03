Calciomercato Milan – Bakayoko lascia il posto a Pobega? Le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tommaso Pobega potrebbe tornare dal Torino e restare definitivamente al Milan

Tommaso Pobega sta disputando un grande campionato con la maglia del Torino . Trasferitosi in estate in prestito secco dal Milan all'ombra della Mole, il classe 1999 ha già preso parte a 24 incontri di Serie A in cui ha segnato 4 gol e fornito un assist. Oltre ai numeri, si aggiungono grande prestazioni. L'ex Pordenone e Spezia, nonostante la giovane età, ha dimostrato di essere un calciatore che riesce ad unire grande fisicità ad un'ottima qualità tecnica. Il Milan, dunque, guarda attentamente il suo gioiellino.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', Tommaso Pobega tornerà a Milanello in estate, questa volta per rimanerci definitivamente. La dirigenza di via Aldo Rossi punta molto sul triestino e potrebbe rappresentare, insieme a tanti altri giovani, il futuro del club. Il reparto di centrocampo, ad oggi, risulta affollato con le presenze di Bennacer, Tonali, Kessié, Bakayoko e Krunic. Secondo il quotidiano sportivo, sarà Bakayoko a lasciare il posto a Pobega.

Il centrocampista francese, quest'anno, ha giocato veramente poco. Sono soltanto 13 le presenze del calciatore attualmente in forza al Chelsea, 17 in totale se si considera anche la Champions League e la Coppa Italia. Di queste, poche sono quelle in cui è partito dal primo minuto. Adesso è fermo ai box per un problema all'adduttore, ma durante questa stagione non è mai sembrato in grado di poter far parte di questo Milan così forte, veloce e dinamico. Bakayoko, dunque, sembra essere un lontano parente di quello visto qualche anno fa sotto la guida tecnica di Rino Gattuso. Dunque, ad oggi, il suo riscatto dal club inglese sembra essere molto lontano.