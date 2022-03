Napoli-Milan, Bakayoko non presente in panchina: il motivo | PM News

Tiemoué Bakayoko non è presente nemmeno in panchina per la partita di questa sera tra Napoli e Milan: ecco il motivo dell'esclusione

Enrico Ianuario

Manca poco all'inizio del big match del 'Diego Armando Maradona' tra Napoli e Milan. Il fischio d'inizio è in programma alle 20.45 e la gara varrà anche una buona fetta di scudetto. Dalle formazioni ufficiali si evince che Tiemoué Bakayoko non è presente nemmeno in panchina. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il centrocampista francese ha riportato una lesione miofasciale all'adduttore lungo destro.

