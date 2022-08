Calciomercato Milan – Bakayoko in partenza con l’arrivo di Vranckx

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, può andare via in questo calciomercato estivo. Lo cercano vari club. Il punto sul francese

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Come ricordato, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, ieri, a 'Casa Milan', c'è stato un incontro tra gli intermediari del centrocampista francese e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Bakayoko sempre più lontano dal Diavolo

Si è parlato del futuro dell'ex Monaco e Napoli: si va verso la risoluzione anticipata del prestito dal Chelsea che, come da contratto in essere, scadrebbe il 30 giugno 2023. Bakayoko, dunque, sarebbe 'rilasciato' dal Milan: ma dovrebbe potrebbe giocare, quindi, in questa stagione 2022-2023?

Per il classe 1994 è sempre vivo l'interesse del Monza, nella Serie A italiana e del Newcastle nella Premier League inglese. Per il quotidiano sportivo torinese, ad ogni modo, Bakayoko partirà soltanto se, prima, il Milan avrà chiuso per il nuovo centrocampista, che dovrebbe essere Aster Vranckx del Wolfsburg.