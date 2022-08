Calciomercato Milan – Oggi lo scatto per Vranckx: le ultime notizie

Aster Vranckx potrebbe concludere il calciomercato estivo del Milan. È lui il centrocampista individuato per mister Stefano Pioli

Aster Vranckx , con tutta probabilità, rappresenterà l'ultimo colpo del Milan in questo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Il Milan, insomma, vuole prendere Vranckx in questa sessione di calciomercato, valutarlo per una stagione alla corte di Stefano Pioli e, quindi, deciderà l'anno prossimo se acquistarlo o meno a titolo definitivo.

Il giocatore ha già accettato il Milan, vuole giocare a 'San Siro' e ha preferito il rossonero ad Atalanta e Bologna , altri club della Serie A italiana che si erano mossi per lui.

Il Wolfsburg, secondo 'La Gazzetta dello Sport', finirà per fare lo stesso, accettando l'offerta del Diavolo anche se i 'Lupi' puntano ancora ad ottenere qualcosa in più.

Oggi, quando da 'Casa Milan' sarà formalizzata l'offerta, la trattativa per Vranckx entrerà nella fase decisiva e dovrebbe chiudersi a breve, visti i tempi ristretti da qui alla fine del mercato.

Vranckx, quindi, si appresta a diventare il terzo belga dell'estate rossonera dopo Divock Origi e Charles De Ketelaere. È il capitano del Belgio Under 21, centrocampista dinamico, tecnico, che abbina forza a belle geometrie.