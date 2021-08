Calciomercato Milan – Bakayoko, oggi contatti con il Chelsea per chiudere | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sono ore decisive per l'approdo di Bakayoko. Oggi ci saranno nuovi contatti con il Chelsea

Oggi è il giorno chiave per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Ormai l'approdo del centrocampista in rossonero è davvero ad un passo. Come appreso dalla nostra redazione , nel pomeriggio dovrebbero esserci nuovi contatti tra Milan e Chelsea , con il club rossonero che vuole chiudere l'operazione. Se il tutto andasse nel migliore dei modi, Bakayoko potrebbe essere già a Milano nella giornata di domani per le visite mediche.

Bakayoko dovrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma è proprio su quest'ultimo punto che i due club stanno discutendo. In tanti parlano di 20 milioni di euro come cifra del riscatto, ma in realtà quest'ultima potrebbe essere più bassa. Maldini e Massara stanno lavorando proprio su quest'aspetto in modo da avere la possibilità la prossima stagione di riscattare concretamente Bakayoko. Al di là comunque delle cifre, una cosa è certa: sono ore decisive per il passaggio del centrocampista in rossonero. Intanto Pellegri si presenta in conferenza stampa. Segui con noi LIVE le sue parole.