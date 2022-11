Mercato Milan – Bakayoko punta i piedi: non vuole andarsene a gennaio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del calciomercato del Milan non solo in entrata, ma anche in uscita. In particolare la 'Rosea' si sofferma sul futuro di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, nell'estate del 2021, è ritornato al Milan in prestito biennale dal Chelsea dopo l'esperienza nel 2019 con Gennaro Gattuso. Il classe 1994, però, non ha mai convinto e, in questa stagione, non ha ancora esordito in gare ufficiali con la maglia rossonera. Stefano Pioli lo ritiene fuori dal progetto tecnico e, per questo motivo, non sarebbe da escludere un suo ritorno in Premier League prima della naturale scadenza dell'accordo, fissata a giugno 2023.