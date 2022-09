Calciomercato Milan – Bakayoko resta o risolve il contratto

A poche ore dalla fine del calciomercato, Tiemoue Bakayoko non ha ancora deciso se rescindere col Milan o restare in rossonero

Aspettare le 20 sembra essere l'unica soluzione per capire quale sarà il futuro del centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko. Stando a quanto rivelato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, il giocatore starebbe valutando di risolvere il proprio contratto con il Milan per poi accasarsi presso un'altra squadra. Da non sottovalutare il fatto che in caso di permanenza, il giocatore classe '94 potrebbe rischiare di ritrovarsi al di fuori delle liste per questa stagione.