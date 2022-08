Calciomercato Milan – Bakayoko tra Monza e Lione: le ultime news

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ha possibilità sia in Serie A sia in Ligue 1

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca di una soluzione per il centrocampista francese, classe 1994, che non rientra nel progetto tecnico di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: Bakayoko sul piede di partenza

Attualmente Bakayoko è in prestito dal Chelsea fino al 30 giugno 2023. Nel caso, però, disputasse un certo numero di partite, scatterebbe l'obbligo di riscattarlo dal club londinese. Eventualità, questa, che Maldini e Massara non prendono in considerazione.

Tra oggi e domani, dunque, secondo 'calciomercato.com', i responsabili dell'area tecnica del club di Via Aldo Rossi faranno il punto della situazione con gli agenti del giocatore per capire quali opportunità ci sono per l'ex Monaco e Napoli. Finora due squadre hanno espresso interesse, dopo gli ammiccamenti avuti con Galatasaray, Valencia e Nottingham Forest.

Si tratta dell'Olympique Lione, nella Ligue 1 francese, e del Monza, nella Serie A italiana. Entrambe hanno sondato il terreno in attesa di presentare una proposta concreta per Bakayoko.