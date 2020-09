Calciomercato Milan – Bakayoko, Leonardo lo vuole al Psg. Ma Tuchel…

Attesa Bakayoko

Lavori in corso per il Milan a centrocampo. Paolo Maldini non vuole accontentarsi al solo acquisto di Sandro Tonali, ma vuole provare a regalare a Stefano Pioli quattro potenziali titolari per quanto riguarda la mediana. La trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko è in stand-by da settimane a causa delle eccessive richieste degli inglesi su diritto di riscatto. Il francese aspetta e continua a volere soltanto il Milan.

Leonardo lo vuole, ma Tuchel…

In questa situazione prova ad inserirsi il Psg del direttore sportivo Leonardo, che ha voluto il giocatore ai tempi in cui svolgeva lo stesso ruolo al Milan. Secondo quanto riferito da ‘Le10Sport’, però, l’allenatore delPsg Thomas Tuchel avrebbe posto il veto all’acquisto del classe 1994, perché preferirebbe altri profili in quel reparto.

