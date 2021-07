Calciomercato Milan – Bakayoko in pole position per il centrocampo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko è il primo obiettivo per il centrocampo. I rapporti con il Chelsea sono buoni

Il Milan, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è alla ricerca di un centrocampista. Serve infatti un altro giocatore che possa alternarsi con Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali. In pole position c'è sempre Tiémoué Bakayoko, che potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. L'operazione potrebbe essere facilitata dai buoni rapporti tra Milan e Chelsea, così come dimostrano il trasferimento di Tomori e quello molto probabile di Giroud. Il Milan cerca un trequartista: ecco tutti i nomi