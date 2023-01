Calciomercato Milan – Bakayoko in sede: spunta il Galatasaray

Calciomercato Milan, un'altra opzione per Bakayoko?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, dopo l'arrivo del portiere colombiano Vasquez dal Guaranì, il Milan lavora anche sul mercato in uscita. In queste ore nella sede rossonera è arrivato il centrocampista Tiémoué Bakayoko. Il classe '94, in uscita, ha comunicato alla società di aver ricevuto una proposta dal Galatasaray. Il Milan, si legge, starebbe provando a interrompere il prestito di Bakayoko dal Chelsea, proprietario del cartellino. Per questo anche i rossoneri starebbero cercando una soluzione per il futuro del giocatore: su di lui ci sarebbero anche l'Olympiakos e l'Adana Demirspor di Montella, ma il centrocampista sarebbe poco convinto delle destinazioni. Calciomercato Milan - Gabriel obiettivo concreto, ma c'è concorrenza.