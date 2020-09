Calciomercato Milan – Bakayoko, Florentino o Soumaré? No, Mister X

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, Florentino Luís o Boubakary Soumaré? No, Mister X. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, il Milan starebbe studiando un colpo a sorpresa per rinforzare il centrocampo della squadra di Stefano Pioli. Questo perché le tre piste principali del Diavolo, al momento, presentano ostacoli economici insormontabili.

Bakayoko, al momento è tutto fermo

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Il Chelsea, però, proprietario del cartellino del centrocampista francese, non intende calare la propria richiesta. I ‘Blues‘ vogliono 30 milioni di euro per il diritto di riscatto che il Diavolo potrà esercitare, nell’estate 2021, dopo l’iniziale stagione in prestito. E la trattativa si è arenata.

Florentino e Soumaré, ecco quali sono i problemi

Medesimo problema (cifra per il riscatto alta) anche per Florentino Luís, centrocampista portoghese del Benfica. Quanto a Boubakary Soumaré, il Lille sembra intenzionato ad accettare solo una cessione a titolo definitivo e l’offerta di Paolo Maldini difficilmente sarà accettata proprio per un problema di formula.

Intanto, però, Bakayoko vuole solo il Milan

Per questo il Milan si sta guardando attorno, cercando un’altra soluzione: sono allo studio nomi nuovi. Resta comunque viva la possibilità di sbloccare Bakayoko, magari al termine di questa sessione di calciomercato, anche perché il giocatore vuole tornare rossonero (ha rifiutato il Crystal Palace) e sta facendo pressioni. LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>