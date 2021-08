Calciomercato Milan – Bakayoko è sempre più vicino: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko è vicinissimo al ritorno in maglia rossonera. Oggi nuovi contatti con il Chelsea

Daniele Triolo

Il Milan, in questi ultimi giorni di calciomercato, riporterà a casa Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese, classe 1994, ha indossato la maglia rossonera già nella stagione 2018-2019 (totalizzò 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando un gol nel derby di campionato) ed ora è molto vicino a coronare il suo desiderio di tornare a Milanello.

Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Sono previsti, nelle prossime ore, nuovi contatti con il Chelsea, club che detiene il cartellino di Bakayoko, per ottenere il via libera per l'ex Napoli e Monaco. Il quale ha già trovato un accordo con il Milan, tagliandosi molto l'ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce a Londra.

Per far sì che Bakayoko torni al Milan in questa sessione di calciomercato, però, serve ancora definire bene i dettagli tra le società. L'operazione sarà impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto: bisognerà vedere, però, se i 'Blues' spingeranno per fissare una cifra alta per il riscatto del cartellino a titolo definitivo nell'estate 2022, oppure se sarà fissato un importo che possa ingolosire il Diavolo.

Mister Stefano Pioli aspetta il suo rinforzo a centrocampo e Bakayoko è pronto a mettere nuovamente la maglia rossonera, per la quale ha combattuto già con onore fino a due anni fa. Per la gioia di tutti i tifosi che lo stanno aspettando da giorni. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>