Calciomercato Milan – Bakayoko domani sarà in Italia | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il centrocampista Tiémoué Bakayoko sbarcherà nella giornata di domani in Italia

Domani sarà il giorno Timoue Bakayoko. Dopo l'accordo raggiunto tra Milan e Chelsea, il centrocampista può nuovamente tornare in Italia. Bakayoko si trasferirà in in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito oneroso biennale (500mila euro subito nelle casse della società londinese). Il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni di euro: da esercitare, eventualmente, nell'estate 2023. Questo diritto potrebbe diventare anche un obbligo: al raggiungimento, però, di condizioni ritenute difficili.