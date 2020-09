Calciomercato Milan – Bakayoko, continui contatti con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come il Milan abbia bisogno di un centrocampista. Da tesserare, se possibile, prima del secondo turno preliminare di Europa League. Una gara che vedrà il Diavolo impegnato a Dublino, contro lo Shamrock Rovers, il prossimo giovedì 17 settembre.

Bakayoko, il ritorno al Milan è dietro l’angolo

Motivo per cui, dunque, si stanno intensificando ulteriormente i contatti con il Chelsea per Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che ha già indossato la maglia del Diavolo nella stagione 2018-2019. Il fisico e l’esperienza di Bakayoko potrebbero essere importanti, per il Milan, a partire già dalla prima gara ufficiale della stagione.

Ecco cosa frena ancora l’affare con il Chelsea

Sull’ex Monaco, i due club trattano sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. La partita, secondo il quotidiano torinese, si sta giocando sulla cifra del prestito oneroso che i ‘Blues‘ intascherebbero subito, al trasferimento di Bakayoko a Milano. QUESTE LE ULTIME SUL PROSSIMO ARRIVO DI SANDRO TONALI >>>