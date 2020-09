Calciomercato Milan – Bakayoko, contatti no stop con il Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, proseguono, senza sosta, i contatti tra Milan e Chelsea per il ritorno di Tiémoué Bakayoko in rossonero.

Rossoneri e ‘Blues‘ hanno trovato l’accordo sulla formula per il trasferimento del centrocampista francese a Milano: sarà un prestito con diritto di riscatto. Non c’è però ancora intesa sulla cifra per l’eventuale riscatto del cartellino del classe 1994 al termine della prossima stagione.

Secondo il Milan è troppo alta, infatti, la richiesta del Chelsea di 30 milioni di euro. Qualora andasse in porto l’operazione, Bakayoko guadagnerebbe al Milan uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti. QUESTE LE CIFRE E L’IMPATTO A BILANCIO DELL’ACQUISTO DI SANDRO TONALI >>>