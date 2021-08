Calciomercato Milan – Bakayoko, c’è l’accordo. Si attende l’ok del Chelsea

Le ultime sul calciomercato del Milan. C'è l'accordo tra il Diavolo e Tiemoué Bakayoko, rimangono da limare alcuni dettagli con il Chelsea

Il prossimo gennaio, con l'inizio della Coppa d'Africa, il Milan si troverà a dover fare a meno dei due titolari indiscussi del centrocampo: Franck Kessie e Ismael Bennacer. Per questo motivo urgono rinforzi per mettere una pezza ad una potenziale emergenza totale sulla mediana. Il nome è sempre quello di Tiemoué Bakayoko, già rossonero nella stagione 2018-2019. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' l'accordo tra il Milan e il giocatore non ha bisogno di ulteriori verifiche. Piuttosto c'è da limare alcuni dettagli con il Chelsea. Il francese rimane ancora nel limbo, ma la sensazione è che il tutto possa sbloccarsi al più presto. Milan, fumata grigia per il rinnovo di Kessie: ecco la richiesta del Presidente