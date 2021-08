Calciomercato Milan – Bakayoko affare da ultimi giorni di agosto

Tiémoué Bakayoko è nel mirino del Milan per rafforzare il centrocampo in questo calciomercato, ma l'affare potrà concretizzarsi a fine agosto

Il Milan vuole provare a puntellare il centrocampo in questo calciomercato e punta al ritorno di Tiémoué Bakayoko. Il francese è tornato al Chelsea dopo aver trascorso l'ultima stagione al Napoli, ma i Blues non vogliono di puntare su di lui. Nonostante ciò, Roman Abramovic non ha intenzione di regalarlo e attende l'offerta giusta per venderlo al miglior acquirente.