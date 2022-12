Calciomercato Milan – Bakayoko e Adli, le ultime news sul loro futuro

Bakayoko è ai margini del progetto tecnico rossonero. Sembrava dovesse concludere l'attuale stagione nel più totale anonimato ma ha ricevuto una richiesta. Lo cerca, infatti, Vincenzo Montella , nella Süper Lig turca, per il suo Adana Demirspor . Per il 'CorSport', però, Bakayoko vorrebbe rimanere al Milan .

L'ex Bordeaux non dovrebbe lasciare i rossoneri a gennaio

Adli, giunto al Milan la scorsa estate dopo un ulteriore anno in prestito al Bordeaux, ha totalizzato, nella prima parte di stagione, appena 114' in 4 presenze di Serie A. In ogni caso, ha evidenziato il quotidiano romano, Adli dovrebbe restare a Milanello a gennaio e non muoversi in prestito verso altre destinazioni. Mercato Milan: rinforzo offensivo, ecco il preferito di Pioli