Calciomercato Milan – Bakayoko, trattativa saltata con un club francese

Secondo alcune indiscrezioni di mercato, Tiemoue Bakayoko sembrava essere ad un passo da un club francese ma l'affare non è andato in porto

In campo dal primo minuto ieri sera in occasione dell'amichevole tra Colonia-Milan, Tiemoue Bakayoko non è ancora al top della condizione fisica. Legittimo, considerato in che momento della stagione ci troviamo, ma è anche vero che il giocatore non sembra sposarsi perfettamente al sistema di gioco di Stefano Pioli.