Calciomercato Milan – Baiocchini: “Nuovi contatti in serata per Taremi”

Baiocchini, esperto di calciomercato per SkySport, ha riportato le ultime novità per quanto riguarda le mosse del Milan per Taremi del Porto

Baiocchini, esperto di calciomercato per SkySport, ha riportato le ultime novità per quanto riguarda le mosse del Milan per Taremi del Porto. Ecco il suo tweet con gli aggiornamenti.