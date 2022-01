Calciomercato Milan – Bailly, il Manchester United apre al prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Eric Bailly ora sembra essere più vicino. Il Manchester United apre al prestito

Come tutti sanno, Eric Bailly è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Vista la chiusura del Lille per Botman, Maldini e Massara hanno deciso di puntare sull'ivoriano, ora impegnato in Coppa D'Africa. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe aperto al prestito del difensore, che a questo punto sembra essere in pole position.

L'alternativa è rappresentata da Abdou Diallo, ma il Psg vuole cederlo solo a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni. Intanto no del Tottenham per Japthet Tanganga. Se dovesse arrivare uno tra Bially e Diallo, Gabbia potrebbe essere girato in prestito (su di lui Sampdoria e Cagliari). Sempre a proposito di Bailly: vediamo insieme la situazione in difesa