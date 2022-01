Calciomercato Milan – Bailly, il Manchester United apre al prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Bailly sembra avvicinarsi al club rossonero. Il Manchester United apre al prestito

Il colpo di calciomercato del Milan potrebbe essere Eric Bailly. Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, c'è il gradimento el giocatore al trasferimento, anche se al momento è impegnato in Coppa D'Africa. La novità è che il Manchester United starebbe per aprire al prestito: Baily, infatti, non sta giocando molto, e dunque trasferirsi in Italia potrebbe essere una buona opportunità per lui. L'alternativa è Diallo , anche se l'operazione è complicata dal punto di vista economico.

La cosa certa è che il Milan ha bisogno di un difensore. Tomori, infatti, così come comunicato dal Milan, nella giornata di ieri è stato operato in artroscopia al ginocchio per risolvere la lesione mediale. I tempi di recupero non sono particolarmente lunghi, ma è chiaro che c'è da tenere in conto anche della condizione fisica del giocatore stesso, che dovrà lentamente tornare al top della condizione. In sostanza in questo periodo rimangono Gabbia, Kalulu e Romagnoli, con quest'ultimo ancora alle prese con il coronavirus. Serve uno sforzo sul mercato dalla parte della proprietà se si vuole provare a vincere lo scudetto. Tutte le ultime novità sul difensore.