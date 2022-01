Calciomercato Milan – Bailly, il Manchester United apre al prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Eric Bailly, difensore dello United, è in prima fila. Il club inglese apre al prestito

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Eric Bailly. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sarebbe balzato lui in pole position nelle gerarchie di Maldini e Massara. Il Manchester United, infatti, avrebbe aperto al prestito e l'ingaggio dell'ivoriano è compatibile con i parametri finanziari della società rossonera. Vanno definiti i termini e i costi del diritto di riscatto, ma i rapporti tra i due club sono buoni, così come testimonia il prestito di Diogo Dalot nella scorsa stagione. Delle novità importanti potrebbero arrivare nel fine settimana, con il Milan intenzionato a strappare il sì definitivo al Manchester United e al giocatore. Ecco le altre novità sull'arrivo del difensore.