Calciomercato Milan – Badé nel mirino: il Lens rifiuta 15 milioni dal Rennes

Loic Badé, 21enne difensore del Lens, è un obiettivo concreto del Milan. Il club francese, però, ha già rifiutato un'offerta da 15 milioni

Il Milan segue da tempo Badé e lo avrebbe puntato in caso di partenza di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero è stato accostato più volte al Barcellona e, nelle ultime ore, si è vociferato di un possibile suo inserimento nello scambio con la Lazio per Luis Alberto. Il mercato francese resta uno dei preferiti di Maldini e Massara e qualche calciatore transalpino potrebbe vestirsi di rossonero in un futuro prossimo.