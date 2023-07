Calciomercato Milan – L’AZ alza la richiesta per Reijnders

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. Due obiettivi importanti potrebbe essere quello di Reijnders per il centrocampo e Chukwueze per l'esterno destro. Per entrambi ci sarebbero già delle trattative in corso con l'AZ e il Villarreal, ma i rossoneri potrebbero andare in corso a delle difficoltà per entrambe le trattative. Ecco le ultime novità.