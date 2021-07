Calciomercato Milan – Avanti su Kaio Jorge: il punto sulla trattativa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante in scadenza a dicembre con il Santos, può completare il reparto avanzato

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe prendere Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2002, già in questa sessione di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Si tratterebbe, infatti, di un affare in pieno stile Milan: costo del cartellino basso (di poco superiore ai 10 milioni di euro) ed ingaggio contenuto per un giovane talento da valorizzare in maglia rossonera.

Dopo aver centrato il colpo Olivier Giroud, il Milan acquisterà, infatti, anche un altro giovane attaccante per completare il reparto avanzato: lo ha confermato Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, alla presentazione del calendario della Serie A per la stagione 2021-2022 andata in scena ieri pomeriggio negli studi di 'DAZN'.

E Kaio Jorge è il primo nome della lista di calciomercato del Milan in tal senso. Giovanissimo, vanta già 75 presenze e 15 gol con la maglia del Santos, club con il quale andrà in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Il Diavolo potrebbe dunque prenderlo a parametro zero e portarlo in Italia tra sei mesi. Ma sta valutando l'idea di anticipare i tempi.

Il Milan, quindi, potrebbe concretizzare subito l'idea Kaio Jorge, prelevandolo già ora per metterlo a disposizione del tecnico Stefano Pioli, di modo da battere la folta concorrenza europea sul giovane gioiello del 'Peixe', che, nel nostro campionato, piace anche a Napoli e Juventus. Milan, torna Brahim Díaz: ecco la formula del trasferimento >>>