Calciomercato Milan – Aurier, prestito possibile a fine mercato: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – L’attenzione del Milan sul mercato, al momento, è rivolta sul centrocampo. Chiusa l’operazione Sandro Tonali, la dirigenza sta lavorando sul fronte Tiemoué Bakayoko. Attenzione, però, anche alla situazione terzino destro, con i rossoneri che da tempo cercano Serge Aurier del Tottenham. Una pista che non è particolarmente calda viste le richieste alte degli ‘Spurs’. Manuele Baoicchini, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha però aperto una piccola porta al trasferimento in rossonero del giocatore: “Il Milan cerca da tempo un terzino destro e Serge Aurier è uno dei pochi rimasti sulla lista del Milan. Il Tottenham in questo senso, verso la fine del mercato, potrebbe aprire ad un prestito, una formula che sarebbe congeniale al Milan”.

