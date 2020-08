Calciomercato Milan – Aurier non convocato dal Tottenham: cessione vicina?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Grandi manovre per il Milan sulla fascia destra. Da diverse settimane i rossoneri stanno trattando con il Tottenham per Serge Aurier, terzino destro classe 1992. L’obiettivo sarebbe quello di vendere uno tra Andrea Conti e Davide Calabria: soprattutto quest’ultimo ha gli occhi addosso del Betis Siviglia. In tal senso, occhio a quello che sta succedendo nell’amichevole tra Tottenham e Ipswich Town: Aurier non figura né nella formazione titolare, né in panchina. Un ulteriore indizio che il giocatore sia sul piede di partenza? Il Milan osserva interessato.

