Calciomercato Milan, c’è attesa per l’ok di Hojlund al trasferimento

Lo United, infatti, ha aperto alla possibilità che il giocatore parta in direzione Milano con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto tra un anno. Le cifre di cui si parla sono le seguenti: 5-6 milioni di euro per il prestito e 35-40 milioni per il diritto di riscatto.
Al momento l'ostacolo da sorpassare è relativo alla volontà di Hojlund. L'ex Atalanta, infatti, durante l'estate ha più volte dichiarato di voler rimanere a Manchester per giocarsi le sue carte, dimostrandosi assolutamente non intimorito dalla concorrenza. Una volta trovato l'accordo con il club, il Milan dovrà quindi iniziare l'opera di convincimento del giocatore. Un'ipotesi: si potrebbe aggiungere alla formula del trasferimento un'opzione che renda obbligatorio l'acquisto tra un anno al raggiungimento di una certa quota di gol e presenze. Ciò potrebbe rendere più determinato Hojlund nell'intraprendere questa nuova avventura.
Dal punto di vista dell'ingaggio non dovrebbero esserci problemi: il danese percepisce uno stipendio in linea con i parametri rossoneri (circa 5 milioni annui). È tutto pronto: manca solo l'ok del calciatore.
