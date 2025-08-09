Pianeta Milan
Calciomercato Milan, c’è attesa per l’ok di Hojlund al trasferimento

alciomercato. Il Milan - secondo il Corriere dello Sport di oggi - si sta avvicinando sempre più a Hojlund. Manca solo l'ok del giocatore
Redazione PM

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che il Milan si sta avvicinando alla chiusura della questione attaccante. Fin dall'inizio del calciomercato la dirigenza rossonera ha lavorato sotto traccia su diversi profili che avrebbero potuto affiancare Santiago Gimenez, unico vero centravanti in rosa. Tra questi, il nome che è sempre stato presente (e che è ancora presente nei pensieri del club) è quello di Dusan Vlahovic. La pista per arrivare al serbo, però, è complicata sia lato giocatore sia lato Juventus. Per ora, infatti, i bianconeri non accennano ad abbassare le pretese per il cartellino del calciatore.

Calciomercato, Hojlund-Milan: la situazione

Ecco che, allora, negli ultimi giorni è spuntata una ghiotta opportunità. Il Manchester United ha appena acquistato Benjamin Sesko nel ruolo di punta e ora, considerando la presenza in rosa di Zirkzee, sembra esserci sempre meno spazio per Hojlund, prelevato dall'Atalanta due estati fa. Il Milan si è inserito per il numero 9 danese e sta avanzando spedito nei dialoghi con il club inglese: "il lavoro degli intermediari incaricati dal club rossonero ha portato i frutti sperati" - si legge sul CorSport.

Lo United, infatti, ha aperto alla possibilità che il giocatore parta in direzione Milano con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto tra un anno. Le cifre di cui si parla sono le seguenti: 5-6 milioni di euro per il prestito e 35-40 milioni per il diritto di riscatto.

Al momento l'ostacolo da sorpassare è relativo alla volontà di Hojlund. L'ex Atalanta, infatti, durante l'estate ha più volte dichiarato di voler rimanere a Manchester per giocarsi le sue carte, dimostrandosi assolutamente non intimorito dalla concorrenza. Una volta trovato l'accordo con il club, il Milan dovrà quindi iniziare l'opera di convincimento del giocatore. Un'ipotesi: si potrebbe aggiungere alla formula del trasferimento un'opzione che renda obbligatorio l'acquisto tra un anno al raggiungimento di una certa quota di gol e presenze. Ciò potrebbe rendere più determinato Hojlund nell'intraprendere questa nuova avventura.

Dal punto di vista dell'ingaggio non dovrebbero esserci problemi: il danese percepisce uno stipendio in linea con i parametri rossoneri (circa 5 milioni annui). È tutto pronto: manca solo l'ok del calciatore.

