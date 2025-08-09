Calciomercato Milan, c’è attesa per l’ok di Hojlund al trasferimento

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce che il Milan si sta avvicinando alla chiusura della questione attaccante. Fin dall'inizio del calciomercato la dirigenza rossonera ha lavorato sotto traccia su diversi profili che avrebbero potuto affiancare Santiago Gimenez, unico vero centravanti in rosa. Tra questi, il nome che è sempre stato presente (e che è ancora presente nei pensieri del club) è quello di Dusan Vlahovic. La pista per arrivare al serbo, però, è complicata sia lato giocatore sia lato Juventus. Per ora, infatti, i bianconeri non accennano ad abbassare le pretese per il cartellino del calciatore.