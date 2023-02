Milan, i piani per l’attacco del futuro: cedere per comprare?

Il Milan, nel prossimo calciomercato, potrebbe andare alla ricerca del bomber del futuro. Per fare ciò, ci potrebbero essere delle cessioni

Emiliano Guadagnoli

Il Milan sta vivendo un buon periodo dopo un inizio di 2023 davvero da incubo. I rossoneri però, non hanno chiuso colpi importanti nella sessione invernale di calciomercato senza "regalare" rinforzi a Stefano Pioli. Nella prossima estate, la dirigenza rossonera dovrà prendere decisioni molto importanti, fra cui delle possibili cessioni pesanti, specialmente in avanti.

Calciomercato Milan, Rebic e Origi le pedine sacrificabili? — Per comprare, il Milan potrebbe avere bisogno di vendere, cosa che i rossoneri, in queste ultime stagioni, non sono stati in grado di fare. Ultimo il caso di Bakayoko, che è restato a Milanello nonostante le molte possibilità per poter cambiare maglia. L'attacco potrebbe essere rivoluzionato nella prossima stagione, infatti, Maldini e Massara, potrebbero essere alla ricerca dell'attaccante del futuro. Un giovane prospetto e quindi dal valore e dal costo, per forza di cose, esoso.

Due nomi potrebbero essere sacrificati per il prossimo colpo in avanti. I nomi sarebbero quelli di Ante Rebic e Divock Origi. È di calciomercato.com, l'indiscrezione secondo la quale, i due attaccanti rossoneri potrebbero essere messi sul mercato. Entrambi non stanno giocando al loro massimo, anzi. L'esterno sta vivendo la sua peggiore stagione in rossonero senza riuscire a lasciare il suo segno, né con assist né con gol. Il belga invece, oltre alla perla inutile con il Sassuolo, non sta facendo quello per cui è stato preso in estate: segnare. Ma quanto potrebbero portare nelle casse rossonere? La valutazione che fa il sito transfermarkt.it di Origi è di 10 milioni, mentre quella di Rebic, si aggira sui 13. Se il Milan dovesse riuscire a cedere entrambi a queste cifre, potrebbe trovarsi un tesoretto di circa 23 milioni di euro da investire sull'attaccante del futuro.

I nomi per il futuro — Ma chi prendere? Come detto, Maldini e Massara, molto probabilmente, andranno alla ricerca di un attaccante giovane e di prospettiva, da poter fare ulteriormente crescere con la maglia rossonera. I nomi che, ultimamente, circolano di più, sono quelli di Noah Okafor del Salisburgo e Vitor Roque dell'Athletico Paranaense. Entrambi, secondo le ultime, avrebbero un valore tra i 30 e i 40 milioni. Per questo, il Milan, potrebbe essere costretto a sacrificare Rebic e Origi, alla ricerca del bomber del futuro. Milan, un nome a sorpresa per la difesa >>>

