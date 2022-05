Calciomercato Milan – Attacco, torna in auge Gabriel Jesus: il punto

In casa Milan torna in auge il nome di Gabriel Jesus per il prossimo calciomercato: l'attaccante brasiliano è in uscita dal Manchester City

Matteo Mosconi

Il calciomercato del Milan dovrà ripartire per forza di cose da una valutazione del reparto offensivo, dove la posizione di Zlatan Ibrahimovic resta tutta da decidere.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, i rossoneri avrebbero già preso informazioni con il Manchester City per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dopo l'arrivo di Erling Haaland.

Sul brasiliano resta vigile anche la Juventus, ma è soprattutto dall'estero la principale concorrenza: l'Arsenal, infatti, sarebbe in vantaggio sul giocatore.

Oltre ad i Gunners, in lizza per Gabriel Jesus ci sarebbero anche Atletico Madrid, Newcastle, Barcellona e Bayern Monaco.

Insomma, il Milan, nonostante il probabile arrivo di Divock Origi, andrà a caccia di un nuovo bomber, con Gabriel Jesus che resta fra i papabili. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

