Ibrahimovic, il ginocchio fa male: una settimana per decidere sul futuro

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha fastidi al ginocchio. Contro il Sassuolo ci sarà, poi rifletterà sul possibile ritiro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che, come si ricorderà, è rimasto in panchina per 90' domenica scorsa in occasione della partita vinta per 2-0 a 'San Siro' contro l'Atalanta. Rischia, così, di non essere sceso in campo nella sua ultima apparizione da calciatore davanti al pubblico amico.

Per la 'rosea', infatti, se c'è una possibilità che Ibra prolunghi il contratto per un'altra stagione con il Diavolo, ce n'è anche una che smetta di giocare a calcio al termine di Sassuolo-Milan di domenica prossima. Dopo il verdetto del campionato di Serie A, infatti, Zlatan incontrerà la dirigenza per definire il proprio futuro.

Il ginocchio fa male, è vero, ma Ibrahimovic avrebbe potuto giocare nella ripresa di Milan-Atalanta. Così come sarà a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli (che contro gli orobici ha fatto, tecnicamente, altre scelte nelle sostituzioni) per la trasferta del 'Mapei Stadium', che se pareggiata o vinta, potrebbe far vincere al Diavolo il 19° Scudetto della sua storia.

Nessun allarme, dunque, se oggi pomeriggio Ibra inizierà a lavorare da solo e non in gruppo. Ormai, per lui, è normale routine. È anche vero, però, che i fastidi non gli concedono tregua: che un'altra operazione sia la soluzione definitiva? Ripetere il tentativo già fatto lo scorso anno non sembra essere una grande idea, considerati i tempi di recupero e la velocità di ripresa di Zlatan, sempre più lenta rispetto al passato.

Più facile, nel caso, una terapia conservativa per il ginocchio. Ad ogni modo, Ibrahimovic concluderà questa stagione. Poi, in armonia e condivisione con il club rossonero, deciderà se mettere sotto stress il suo fisico per altri dodici mesi. Oppure, se è arrivato il momento di dire basta. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>

