Calciomercato Milan – Attacco, spunta il nome del giovane Marcos Paulo

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un giovane attaccante, potrebbe pensare a Marcos Paulo. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, c'è anche il brasiliano del Fluminense, classe 2001, nel mazzo dei possibili rinforzi nel reparto avanzato per la stagione 2021-2022.

Il Milan è in attesa di capire le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e se andrà a buon fine la trattativa già impostata per Olivier Giroud. Nel frattempo, sta facendo le sue valutazioni per l'inserimento di un altro attaccante nella rosa di mister Stefano Pioli. Non una prima scelta, come Dusan Vlahovic, Andrea Belotti o Mauro Icardi. Uno di questi potrebbe arrivare se Ibra non dovesse fornire adeguate garanzie fisiche.

Bensì un giovane prospetto, un giocatore che possa crescere alle spalle di Ibrahimovic e Giroud senza troppe pressioni. Nel corso della chiacchierata avuta con l'entourage di Emerson Royal, il Milan, che ha fatto il punto della situazione su Luan Capanni, nell'ultima stagione in prestito (non propriamente positivo) al Racing Santander, ha parlato anche di Marcos Paulo, proposto dagli agenti.

L'attaccante è fermo da gennaio. Prima a causa di un infortunio, poi perché si è rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza e, dunque, è stato messo fuori rosa dal 'Flu'. Anche l'Inter si era informata sul giocatore, a dicembre. Poi, però, Piero Ausilio aveva lasciato stare vista la difficile situazione economica nella quale versa il club nerazzurro.

Marcos Paulo, che ha anche il passaporto portoghese, in questo calciomercato cambierà maglia. Il Milan ci pensa, ma non intende partecipare ad alcuna asta per il calciatore, autore di 6 gol in 35 gare con i rossoverdi nel 2020. Su di lui c'è anche l'Atlético Madrid, ma in Brasile scrivono come per il futuro dell'attaccante non vi sia ancora nulla di definito.